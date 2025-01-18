Гризманн не реализовал 14 из 37 пенальти в официальных матчах за карьеру
Антуан Гризманн не реализовал больше трети пенальти за карьеру.
Сегодня форвард «Атлетико» упустил возможность сравнять счет в матче с «Леганесом», пробив мимо ворот с 11-метровой отметки. Мадридцы потерпели поражение со счетом 0:1.
Гризманн не реализовал 14 из 39 пробитых за карьеру пенальти. Следует отметить, что два гола с точки он забил в товарищеских матчах за сборную Франции. Таким образом, в официальных играх за клубы и сборную на его счету 37 попыток и 23 гола.
Статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем