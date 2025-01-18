Гризманн не реализовал 14 из 37 пенальти в официальных матчах за карьеру

Антуан Гризманн не реализовал больше трети пенальти за карьеру.

Сегодня форвард «Атлетико » упустил возможность сравнять счет в матче с «Леганесом », пробив мимо ворот с 11-метровой отметки. Мадридцы потерпели поражение со счетом 0:1.

Гризманн не реализовал 14 из 39 пробитых за карьеру пенальти. Следует отметить, что два гола с точки он забил в товарищеских матчах за сборную Франции . Таким образом, в официальных играх за клубы и сборную на его счету 37 попыток и 23 гола.

Статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь .