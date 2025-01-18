«Бохум» сыграл 3:3 с «Лейпцигом», отыгравшись с 0:3 после первого тайма. Боаду сделал хет-трик
«РБ Лейпциг» упустил преимущество в три мяча над «Бохумом».
Матч 18-го тура Бундеслиги завершился ничьей со счетом 3:3. Команда Марко Розе забила три гола на чужом поле к 21-й минуте – отличились Вилли Орбан, Антонио Нуса и Кристоф Баумгартнер.
Хозяева отыгрались во втором тайме благодаря хет-трику Майрона Боаду. Третий мяч нидерландец забил с пенальти.
«РБ Лейпциг» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 31 очко. «Бохум» идет последним с 10 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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