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Анчелотти о дисквалификации Винисиуса: «Он стал спокойнее, потому что извлек урок. Он отличный игрок, нам будет его не хватать»

Карло Анчелотти высказался о дисквалификации Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» пропустит матчи с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом» из-за красной карточки, полученной в игре с «Валенсией» (2:1). Тогда бразилец  толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

«Мы не говорили об этом. Он стал спокойнее, потому что извлек урок из красной карточки.

Нам будет его не хватать, потому что он отличный игрок», – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем 20-го тура Ла Лиги.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
дисквалификации
logoЛас-Пальмас
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