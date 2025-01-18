Анчелотти о дисквалификации Винисиуса: «Он стал спокойнее, потому что извлек урок. Он отличный игрок, нам будет его не хватать»
Карло Анчелотти высказался о дисквалификации Винисиуса Жуниора.
Вингер «Реала» пропустит матчи с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом» из-за красной карточки, полученной в игре с «Валенсией» (2:1). Тогда бразилец толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
«Мы не говорили об этом. Он стал спокойнее, потому что извлек урок из красной карточки.
Нам будет его не хватать, потому что он отличный игрок», – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем 20-го тура Ла Лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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