«МЮ» сообщил Маласиа, что он может уходить. Защитника отправят в аренду (Voetbal International)
«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на Тирелла Маласиа.
Voetbal International утверждает, что после смены тренера в команде пока не видят для защитника места в составе. 25-летний футболист в пятницу был уведомлен о том, что может уходить.
Отмечается, что манкунианцы отдадут нидерландца в аренду. Сам Маласиа тоже хочет сменить клуб как можно скорее.
В этом сезоне на счету Тирелла 2 матча в АПЛ. Подробно его статистику можно изучить здесь.
Левый защитник «МЮ» вернулся спустя 550 дней. Что с ним было?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Voetbal International
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