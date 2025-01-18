«МЮ» сообщил Маласиа, что он может уходить. Защитника отправят в аренду (Voetbal International)

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на Тирелла Маласиа.

Voetbal International утверждает, что после смены тренера в команде пока не видят для защитника места в составе. 25-летний футболист в пятницу был уведомлен о том, что может уходить.

Отмечается, что манкунианцы отдадут нидерландца в аренду. Сам Маласиа тоже хочет сменить клуб как можно скорее.

В этом сезоне на счету Тирелла 2 матча в АПЛ . Подробно его статистику можно изучить здесь .

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