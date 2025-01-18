Зиркзе схватился за пах перед трибуной, празднуя гол «МЮ» в матче с «Саутгемптоном». Футбольная ассоциация выступила с предупреждением

Джошуа Зиркзе избежал наказания за неприличный жест во время гола «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » победил «Саутгемптон » (3:1) в 21-м туре АПЛ , забив на 82-й, 90-й и 94-й минутах. Все три мяча на счету Амада Диалло.

Во время празднования третьего гола Зиркзе, находясь у углового флажка, схватился за пах правой рукой.

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла игроку предупреждение, но не стала наказывать.

«В качестве рекомендации мы напомнили Джошуа Зиркзе о его обязанностях, и он не понесет дальнейших санкций», – говорится в заявлении организации.