Зиркзе схватился за пах перед трибуной, празднуя гол «МЮ» в матче с «Саутгемптоном». Футбольная ассоциация выступила с предупреждением
Джошуа Зиркзе избежал наказания за неприличный жест во время гола «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» (3:1) в 21-м туре АПЛ, забив на 82-й, 90-й и 94-й минутах. Все три мяча на счету Амада Диалло.
Во время празднования третьего гола Зиркзе, находясь у углового флажка, схватился за пах правой рукой.
Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла игроку предупреждение, но не стала наказывать.
«В качестве рекомендации мы напомнили Джошуа Зиркзе о его обязанностях, и он не понесет дальнейших санкций», – говорится в заявлении организации.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Sun
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