Аллегри предлагают контракт на 50 млн евро за 2 года в «Аль-Ахли»
Массимилиано Аллегри предлагают крупный контракт в Саудовской Аравии.
По данным Corriere dello Sport, «Аль-Ахли» предлагает итальянскому тренеру контракт на 2 года и 50 млн евро.
Последним местом работы Аллегри был «Ювентус», который он покинул в мае 2024 года.
После 15 матчей «Аль-Ахли» занимает в чемпионате Саудовской Аравии 5-е место. За команду выступают Роберто Фирмино, Рияд Марез и Франк Кессиэ.
Опубликовано: Sports
Источник: Corriere dello Sport
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