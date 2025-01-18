Аллегри предлагают контракт на 50 млн евро за 2 года в «Аль-Ахли»

Массимилиано Аллегри предлагают крупный контракт в Саудовской Аравии.

По данным Corriere dello Sport, «Аль-Ахли» предлагает итальянскому тренеру контракт на 2 года и 50 млн евро.

Последним местом работы Аллегри был «Ювентус», который он покинул в мае 2024 года.

После 15 матчей «Аль-Ахли » занимает в чемпионате Саудовской Аравии 5-е место. За команду выступают Роберто Фирмино, Рияд Марез и Франк Кессиэ.