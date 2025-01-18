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Аллегри предлагают контракт на 50 млн евро за 2 года в «Аль-Ахли»

Массимилиано Аллегри предлагают крупный контракт в Саудовской Аравии.

По данным Corriere dello Sport, «Аль-Ахли» предлагает итальянскому тренеру контракт на 2 года и 50 млн евро.

Последним местом работы Аллегри был «Ювентус», который он покинул в мае 2024 года.

После 15 матчей «Аль-Ахли» занимает в чемпионате Саудовской Аравии 5-е место. За команду выступают Роберто Фирмино, Рияд Марез и Франк Кессиэ.

Опубликовано: Sports
Источник: Corriere dello Sport
logoМассимилиано Аллегри
logoАль-Ахли Джидда
logoвысшая лига Саудовская Аравия
деньги
logoсерия А Италия
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