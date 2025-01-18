Евгений Чернов переходит из «Ростова» в «Балтику». Защитник проходит медосмотр в калининградском клубе

Защитник «Ростова» Евгений Чернов близок к переходу в «Балтику».

32-летний игрок уже прибыл в расположение калининградского клуба на сборе в Турции и приступил к углубленному медобследованию, сообщает Legalbet.

В 9 матчах сезона во всех турнирах на счету Чернова 1 ассист. Его контракт с «Ростовом » рассчитан до июня 2026 года.