Евгений Чернов переходит из «Ростова» в «Балтику». Защитник проходит медосмотр в калининградском клубе
Защитник «Ростова» Евгений Чернов близок к переходу в «Балтику».
32-летний игрок уже прибыл в расположение калининградского клуба на сборе в Турции и приступил к углубленному медобследованию, сообщает Legalbet.
В 9 матчах сезона во всех турнирах на счету Чернова 1 ассист. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до июня 2026 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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