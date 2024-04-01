Евгений Чернов: «Журналисты – часть футбола, им нужно отвечать даже после поражений. Но бывают очень странные вопросы, может, такой уровень»

Теги Ростов премьер-лига Россия Евгений Чернов Чемпионат.com Футбол

Евгений Чернов рассказал, как относится к журналистам.

«С журналистами я не общаюсь через силу. Сейчас период, когда мне хочется общаться. Для них тоже интересно узнать наше мнение, поговорить. Если еще и адекватные вопросы задают, это очень приятно.

Проблем с журналистами не было, но были очень странные вопросы. Но они не раздражают, все-таки люди делают свою работу.

Может быть, такой уровень у журналистики, что они задают такие вопросы. А после игр пообщаться приятно, и неважно, мы выиграли или проиграли.

Журналисты – часть футбола, поэтому футболистам нужно отвечать даже после поражений», – сказал защитник «Ростова» Чернов.

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12 комментариев
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"но были очень странные вопросы". Какой же Женя деликатный. 😁
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Ответ фанат Карпеначчо
Журналисты: Но бывают очень странные игры и решения футболистов, может, уровень такой
Когда журналисты задают вопросы их кто-то перебивает и пытается вырвать из рук микрофон?
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Ответ фанат Карпеначчо
я не защищаю журналистов, но указывать на профессионализм журналистов, будучи самим слабыми игроками, думаю, не стоит) Какой футбол, такая и журналистика)
Не находишь, что сравнивать футболистов и журналистов не совсем корректно? Футболисты находятся в условиях противодействия со стороны соперников, как минимум, когда на принятие решения очень мало времени.
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Глядя интервью наших футболистов порой создается впечатление что многие их них говорят в первый раз а словарный запас на уровне Эллочки-людоедки из 12 стульев
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У нас давно нет журналистов.
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Журналисты - часть футбола, комментаторы - часть футбола, боллбои - часть футбола. Вот так и разорвали футбол на части.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не находишь, что сравнивать футболистов и журналистов не совсем корректно? Футболисты находятся в условиях противодействия со стороны соперников, как минимум, когда на принятие решения очень мало времени.
у журналистов тоже есть и давление от зрителей и начальства, и сопротивление в виде конкурирующих СМИ и конкуренции внутри своего СМИ,, так в принципе как-то сравнивать можно)
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Ответ Artie Bukko
у журналистов тоже есть и давление от зрителей и начальства, и сопротивление в виде конкурирующих СМИ и конкуренции внутри своего СМИ,, так в принципе как-то сравнивать можно)
У футболистов нет давления от зрителей и начальства, конкуренции со стороны других команд и конкурнции внутри своей команды? Есть. А вот озвученного мною ранее у журналистов практически нет.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
У футболистов нет давления от зрителей и начальства, конкуренции со стороны других команд и конкурнции внутри своей команды? Есть. А вот озвученного мною ранее у журналистов практически нет.
так это и есть их условия противодействия) и на принятие решений у них бывает даже меньше времени, чем у футболистов, когда они работают в прямом эфире например, так что сравнивать точно можно, чем мы с вами успешно и занимаемся)
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Ответ Artie Bukko
так это и есть их условия противодействия) и на принятие решений у них бывает даже меньше времени, чем у футболистов, когда они работают в прямом эфире например, так что сравнивать точно можно, чем мы с вами успешно и занимаемся)
А ты забавный. Я, когда выбираю в какой именно из двух автобусов сесть, тоже испытываю сильнейшее давление и вынужден принимать решение за доли секунд.
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