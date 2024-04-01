Евгений Чернов: «Журналисты – часть футбола, им нужно отвечать даже после поражений. Но бывают очень странные вопросы, может, такой уровень»
Евгений Чернов рассказал, как относится к журналистам.
«С журналистами я не общаюсь через силу. Сейчас период, когда мне хочется общаться. Для них тоже интересно узнать наше мнение, поговорить. Если еще и адекватные вопросы задают, это очень приятно.
Проблем с журналистами не было, но были очень странные вопросы. Но они не раздражают, все-таки люди делают свою работу.
Может быть, такой уровень у журналистики, что они задают такие вопросы. А после игр пообщаться приятно, и неважно, мы выиграли или проиграли.
Журналисты – часть футбола, поэтому футболистам нужно отвечать даже после поражений», – сказал защитник «Ростова» Чернов.