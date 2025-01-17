«Лейпциг» за 20 млн евро выкупил Вермерена у «Атлетико». Контракт с хавбеком – до 2029-го
Артюр Вермерен остается в «Лейпциге» на постоянной основе.
Немецкий клуб объявил о выкупе полузащитника, арендованного у «Атлетико» в конце августа. Мадридцы получат 20 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Лейпциг» был обязан приобрести Вермерена после того, как тот провел определенное количество матчей. Контракт с 19-летним бельгийцем рассчитан до 2029 года.
В этом сезоне хавбек провел 15 игр в Бундеслиге и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лейпцига»
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