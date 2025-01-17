Ребров о Кински в «Сатурне»: «Однажды тренер указал, чтобы никого на базу с семьей не пускали. Кински сказал: «Либо пропускаете, либо я контракт разрываю». Шлагбаум сразу открыли»

Артем Ребров рассказал, как Антонин Кински угрожал разорвать контракт из-за сына.

Ребров и Кински вместе играли за «Сатурн». Сейчас сын Кински, Антонин Кински-младший , выступает за «Тоттенхэм ».

«Мы играли с Кински-старшим в «Сатурне », где он был мне не конкурентом, а учителем. И, конечно же, я знаю Тони-младшего с раннего детства. Видел, как он в пять лет надевал здоровые отцовские перчатки и вставал в ворота.

В «Сатурне» Кински был единственным иностранцем, который всегда привозил семью на базу. Тренировка заканчивается, а он еще какое-то время возится на травке с детьми. Очень милое зрелище.

Однажды пришел новый тренер (не буду называть фамилию) и дал указание охране, чтобы никого в Кратово с семьей не пускали. Кински подъезжает к шлагбауму, а ему на КПП говорят: «Ты один проезжай, а жене и детям сюда нельзя». Кински звонит в клуб и говорит: «Вы тренеру сообщите: либо меня пропускают с семьей, либо я прямо сейчас контракт разрываю и улетаю отсюда».

Шлагбаум сразу открыли – и Кински спокойно проехал со всеми. В итоге с тренером договорились: сделали четверг семейным днем, когда любой игрок мог приехать с женой и детьми. Отличная получилась традиция!» – написал Ребров в своей колонке на Спортсе’‘.

Как Кински воспитывал сына-вратаря, который дает шоу в АПЛ. Рассказывает Ребров