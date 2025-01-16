«Бавария» договорилась о переходе с 21-летним вратарем Урбигом. «Кельн» отклонил первое предложение мюнхенцев и требует 10 млн евро с бонусами и процентом с перепродажи

«Бавария» близка к подписанию Йонаса Урбига из «Кельна».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб активно продвигается в переговорах по трансферу 21-летнего голкипера. Между «Баварией» и Урбигом уже достигнута устная договоренность. Личные условия согласованы на 100%.

Урбиг рассматривается в первую очередь как замена Даниэлю Перецу, который выбыл на длительный срок из-за травмы почки.

По информации Bild, «Кельн» отклонил начальное предложение «Баварии» и в настоящий момент требует 10 млн евро с учетом бонусов и пунктом о проценте с перепродажи, так как контракт голкипера действует до 2026 года, и интерес к нему проявляют другие топ-клубы.