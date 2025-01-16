Коэнтрау мог заниматься нелегальной добычей морепродуктов в Португалии. На арендованном складе экс-игрока «Реала» нашли более тонны незаконно добытых креветок, крабов и омаров
As со ссылкой на Jornal de Noticias пишет, что инспекторы Главного управления природных ресурсов, безопасности и морских служб обнаружили более тонны нелегальных морепродуктов на складе, арендованном бывшим игроком «Реала», в рыболовецком порту Повоа-де-Варзим на севере Португалии.
Всего было обнаружено более 12 резервуаров с морской водой, наполненных омарами, креветками и крабами. Сообщается, что 760 килограммов морепродуктов были добыты незаконным путем, а еще 260 килограммов предприятие Коэнтрау не имело права продавать из-за отсутствия лицензии.
Также утверждается, что Коэнтрау открыл бизнес без лицензии 7 месяцев назад. Ранее управление по безопасности пищевых продуктов и экономическому надзору Португалии уже призывало бывшего футболиста закрыть предприятие.
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