Коэнтрау дисквалифицировали в Португалии – через год после окончания им карьеры

Фабиу Коэнтрау оштрафован и дисквалифицирован на один матч, хотя год назад он закончил карьеру.

Последним клубом португальца был «Риу Аве», за который он провел 13 матчей в чемпионате Португалии в сезоне-2020/21.

Федерация футбола Португалии (FPF) дисквалифицировала экс-футболиста и оштрафовала на 850 евро по итогам матча – «Риу Аве» (3:3), состоявшегося в апреле прошлого года. Бывший защитник «Реала» наказан за «оскорбления и репутационные нарушения».

FPF и португальская лига обвинили друг друга в том, что санкции в отношении Коэнтрау были выдвинуты так поздно.

Завершив карьеру летом прошлого года, Фабиу сконцентрировался на рыбном промысле. В частности, он сам выходит в море на лодке на полный рабочий день. В интервью он признавался, что с детства любит рыбалку.

Помните Фабиу Коэнтрау из «Реала»? Оказывается, после футбола у него совсем другая жизнь