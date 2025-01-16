«Эвертону» предложили подписать Виллиана свободным агентом. Экс-хавбек «Челси», «Арсенала» и «Анжи» расторг контракт с «Олимпиакосом» в декабре
«Эвертон» рассматривает возможность подписания Виллиана.
«Ириски» оказались в числе клубов, которым предложили подписать бывшего полузащитника «Челси», «Арсенала», «Фулхэма» и «Анжи» на правах свободного агента, сообщает The Times.
36-летний Виллиан в прошлом месяце расторг годичный контракт с «Олимпиакосом» и нацелен на возвращение в АПЛ.
Отмечается, что острая потребность «Эвертона» в креативных игроках делает клуб потенциально заинтересованным в бразильце. Пока окончательное решение о том, чтобы сделать предложение Виллиану, не принято.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Times
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