Кунде – adidas после того, как носок его бутсы оказался в офсайде в матче с «Бетисом»: «Возможно, нам стоит изменить форму бутс»

Жюль Кунде иронично отнесся к микроофсайду в матче с «Бетисом».

Защитник «Барселоны» забил свой второй гол в матче Кубка Испании (5:1) с передачи Ламина Ямаля на 51-й минуте. Однако судья отменил взятие ворот после просмотра ВАР – в момент получения мяча носок бутсы Кунде попал в офсайд.

Позже француз опубликовал в социальных сетях шутливое сообщение, обращенное к производителю обуви adidas, с которым он сотрудничает: «Возможно, нам стоит изменить форму моих бутс».

Фото: instagram.com/jkeey4