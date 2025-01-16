Кунде – adidas после того, как носок его бутсы оказался в офсайде в матче с «Бетисом»: «Возможно, нам стоит изменить форму бутс»
Жюль Кунде иронично отнесся к микроофсайду в матче с «Бетисом».
Защитник «Барселоны» забил свой второй гол в матче Кубка Испании (5:1) с передачи Ламина Ямаля на 51-й минуте. Однако судья отменил взятие ворот после просмотра ВАР – в момент получения мяча носок бутсы Кунде попал в офсайд.
Позже француз опубликовал в социальных сетях шутливое сообщение, обращенное к производителю обуви adidas, с которым он сотрудничает: «Возможно, нам стоит изменить форму моих бутс».
Фото: instagram.com/jkeey4
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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