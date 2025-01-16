Вице-губернатор Самарской области Яковлев возглавил совет директоров «Крыльев». Он работал в команде экс-главы Тульской области Дюмина

Дмитрий Яковлев возглавил совет директоров «Крыльев Советов».

Вице-губернатор Самарской области был избран новым председателем совета директоров. До назначения в Самаре он работал в команде бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина (ныне – секретарь Госсовета, также курирует спорт). В 2019 году Яковлев был помощником Дюмина по развитию спорта, а через два года получил должность министра спорта Тульской области.

Ранее совет директоров «Крыльев Советов» возглавлял научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев.

Новый состав Совета директоров был утвержден в начале года на собрании акционеров клуба. Помимо Яковлева, в него вошли: председатель правления АО «КБ «Солидарность» Вячеслав Арбузов; заместитель вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Дмитрий Алехин; глава благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов; директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» Сергей Макаров; вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев; заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов; адвокат Палаты адвокатов Самарской области Андрей Пашков; председатель Самарской областной федерации футбола и ООО «Земский банк» Максим Симонов.

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