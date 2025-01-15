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  • Милан Майсторович: «У «Динамо» есть шанс выиграть чемпионство. Мы сами себе главный конкурент за золото»
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Милан Майсторович: «У «Динамо» есть шанс выиграть чемпионство. Мы сами себе главный конкурент за золото»

Милан Майсторович считает, что «Динамо» может выиграть РПЛ.

По итогам первой половины сезона команда тренера Марцела Личка находится на четвертой позиции в таблице Мир РПЛ.

«Говоря о ситуации в таблице, думаю, у нас есть шанс выиграть чемпионство. Как и год назад, будет трудно, сложно, но мы попробуем это сделать.

Мы сами себе главный конкурент за золото», – сказал защитник «Динамо» Милан Майсторович.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoМилан Майсторович
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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