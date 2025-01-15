Милан Майсторович: «У «Динамо» есть шанс выиграть чемпионство. Мы сами себе главный конкурент за золото»
Милан Майсторович считает, что «Динамо» может выиграть РПЛ.
По итогам первой половины сезона команда тренера Марцела Личка находится на четвертой позиции в таблице Мир РПЛ.
«Говоря о ситуации в таблице, думаю, у нас есть шанс выиграть чемпионство. Как и год назад, будет трудно, сложно, но мы попробуем это сделать.
Мы сами себе главный конкурент за золото», – сказал защитник «Динамо» Милан Майсторович.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем