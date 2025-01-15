Кейн реализовал 27 пенальти подряд – после промаха в 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией

Харри Кейн реализовал 27-й пенальти подряд.

Нападающий «Баварии» сделал ассист и реализовал пенальти в матче 17-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма » (4:0, второй тайм).

31-летний англичанин реализовал уже 27 подряд попыток с точки. За «Баварию» он забил во всех 18 случаях.

Отметим, что за карьеру Кейн реализовал 85 пенальти. 11 раз он не смог забить с точки – в последний раз это случилось в четвертьфинале ЧМ-2022 Англия – Франция (1:2), когда Харри, реализовавший одиннадцатиметровый удар на 54-й минуте, на 84-й пробил выше ворот Уго Льориса .

Подробная статистика форварда сборной Англии доступна здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.