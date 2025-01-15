Кейн реализовал 27 пенальти подряд – после промаха в 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией
Харри Кейн реализовал 27-й пенальти подряд.
Нападающий «Баварии» сделал ассист и реализовал пенальти в матче 17-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (4:0, второй тайм).
31-летний англичанин реализовал уже 27 подряд попыток с точки. За «Баварию» он забил во всех 18 случаях.
Отметим, что за карьеру Кейн реализовал 85 пенальти. 11 раз он не смог забить с точки – в последний раз это случилось в четвертьфинале ЧМ-2022 Англия – Франция (1:2), когда Харри, реализовавший одиннадцатиметровый удар на 54-й минуте, на 84-й пробил выше ворот Уго Льориса.
Подробная статистика форварда сборной Англии доступна здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Bayern & Germany
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