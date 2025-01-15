Линекера в Match of the Day на BBC заменят трое ведущих: две женщины и мужчина
Сразу трое ведущих заменят Гари Линекера в программе Match of the Day на BBC.
Как говорится в сообщении BBC, Келли Кейтс, Марк Чэпмен и Гэбби Логан станут новыми ведущими Match of the Day со следующего сезона.
Отмечается, что три человека впервые разделят между собой эту роль. Они будут вести программы Match of the Day 2 по воскресеньям, MOTD: Champions League по средам, а также флагманское шоу в субботу.
Ранее стало известно, что Гари Линекер, который ведет Match of the Day с 1999 года, покинет программу в конце сезона. При этом экс-нападающий сборной Англии продолжит освещать на BBC Кубок Англии в следующем сезоне, а также представит чемпионат мира в 2026 году.
Кейтс, Чепмен и Логан станут шестым составом главных ведущих Match of the Day. Самое продолжительное футбольное шоу в мире стартовало в 1964 году.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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