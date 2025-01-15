Ригобер Сонг возглавил сборную ЦАР

Ригобер Сонг назначен главным тренером сборной ЦАР.

Об этом сообщает L’Équipe.

Последним местом работы Ригобера была сборная Камеруна, которую он возглавлял с 2022 года и покинул в феврале 2024-го после вылета в 1/8 финала Кубка Африки от Нигерии (0:2).