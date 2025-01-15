Гоцук о квадроберах: «Люди выходят на улицу на поводке – это за гранью понимания. Мы должны ухаживать за животным, кормить, помогать, но это максимум. В остальном должны оставаться людьми»

Кирилл Гоцук рассказал о своем отношении к квадробингу.

«Если честно, даже мои дети знают, кто такие квадроберы. Люди выходят на улицу на поводке – это для меня за гранью понимания.

Если ты приручил собаку или кошку, мы должны ухаживать, кормить, помогать, но это максимум. Во всем остальном мы должны оставаться людьми», – сказал защитник «Пари НН».

Квадробинг – это неофициальный вид спорта, надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.