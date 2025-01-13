Хеннесси вернулся в «Ноттингем Форест». Контракт 37-летнего вратаря – до конца сезона
Уэйн Хеннесси вернулся в «Ноттингем Форест».
Главный тренер «лесников» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что 37-летний вратарь подписал контракт с клубом до конца сезона. Хеннесси выступал за «Ноттингем» с 2022 по 2024 год, после чего покинул команду на правах свободного агента.
«К сожалению, Уэйн получил серьезную травму в конце прошлого сезона, что стало тяжелым моментом для всех в клубе. Но он поправился, и теперь он является важной частью команды, особенно в небольшой группе вратарей.
Он подписал контракт, и мне приятно, что он рядом. Его знания, его опыт, то, как он подходит к работе, – действительно здорово, что он с нами», – сказал Нуну Эшпириту Санту.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
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