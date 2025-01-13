Мотта и Ваноли дисквалифицированы на один матч. Они получили красные за стычку в дерби «Ювентуса» и «Торино»
Тиаго Мотта и Паоло Ваноли дисквалифицированы на один матч.
Напомним, на 55-й минуте матча «Торино» – «Ювентус» (1:1) у скамеек запасных произошла массовая стычка. По итогам эпизода Фаббри удалил обоих тренеров с поля.
Серия А объявила, что после рассмотрения данного инцидента было принято решение дисквалифицировать Мотту и Ваноли на одну игру.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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