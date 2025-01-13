24 очка набрал защитник «Трабзонспора» Педру Мальейру за матч с «Антальяспором». У него 1-й хет-трик в карьере
«Трабзонспор» дома разгромил «Антальяспор» в 19-м туре Суперлиги (5:0).
Защитник Педру Мальейру забил 3 мяча во 2-м тайме за 35 минут, у него 24 очка в фэнтези-турнире турецкой Суперлиги на Спортсе (+2 за игру, +18 за голы, +4 за сухой матч). Его выбрали 6,54% игроков.
Это 1-й хет-трик в карьере 23-летнего защитника. В игре с «Антальяспором» он забил столько же голов, сколько в 102 играх до этого на взрослом уровне с сезона-2020/21.
В чемпионате у Мальейру 4 гола и 2 ассиста в 5 последних матчах, он – лучший по фэнтези-очкам среди игроков своей позиции (72).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези турецкой Суперлиги на Спортсе’‘
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