Лунев о «Динамо»: «Есть все для победы в РПЛ, все в наших руках. У нас 2 месяца, чтобы устранить недочеты»

Андрей Лунев поделился ожиданиями от второй части сезона Мир РПЛ.

«Я отлично провел отпуск, был в Петербурге, Москве, Уфе. Просто отдыхал, все время в семье, старался с ними проводить время, ничего другого.

Ожидания и надежды от второй части сезона самые высокие, будем работать. Имею в виду победу в чемпионате? В чемпионате и кубке, нужно работать над этим, цели должны быть только такие, нужно стремиться к их реализации.

У нас есть два месяца, чтобы качественно поработать над какими-то нашими недочетами, устранить их, улучшить наши качества. Поэтому с оптимизмом входим во вторую часть.

Я думаю, что сейчас у «Динамо» есть все, чтобы одержать победу в РПЛ, все в наших руках», – сказал голкипер бело-голубых.

«Динамо» завершило первую часть сезона Мир РПЛ на 4-м месте, набрав 35 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет 4 очка.