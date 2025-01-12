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Компани об 1:0 с «Гладбахом»: «Баварии» надо больше забивать. Нужно было снимать все вопросы, особенно во втором тайме»

Венсан Компани оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (1:0) в Бундеслиге.

«Было непросто, но мы справились. Довольны победой, но нам однозначно нужно больше забивать. 

У нас были моменты увеличить счет, и мы играли хорошо. Нужно было снимать все вопросы, особенно во втором тайме. Но мы были сильны ментально и показали свое мастерство», – сказал тренер «Баварии».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
logoБавария
logoВенсан Компани
logoБоруссия Менхенгладбах
logoбундеслига Германия
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