Компани об 1:0 с «Гладбахом»: «Баварии» надо больше забивать. Нужно было снимать все вопросы, особенно во втором тайме»

Венсан Компани оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (1:0) в Бундеслиге.

«Было непросто, но мы справились. Довольны победой, но нам однозначно нужно больше забивать.

У нас были моменты увеличить счет, и мы играли хорошо. Нужно было снимать все вопросы, особенно во втором тайме. Но мы были сильны ментально и показали свое мастерство», – сказал тренер «Баварии».