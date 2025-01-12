«Бенфика» выиграла 8-й Кубок лиги в серии пенальти – впервые с 2016-го. У «Спортинга» осталось 4 трофея

«Бенфика» победила в Кубке португальской лиги после 9-летнего перерыва.

В финале у «Спортинга» выиграли в серии пенальти, состоявшей из 14 ударов. 13 первых были реализованы, 14-й отбил украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

Таким образом, «Бенфика» стала 8-кратным обладателем Кубка португальской лиги – это рекорд. Клуб выиграл впервые с 2016 года. У «Спортинга» 4 таких трофея, у «Браги» – 3, у «Порту» – 1.

Основное время финального матча завершилось вничью 1:1, по голу забили полузащитник «Бенфики» Андреас Скьеллдуруп и форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш.

Полный матч с комментарием Вадима Лукомского и Сергея Юрана смотрите здесь .