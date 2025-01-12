  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Хераклеса» пытались помешать выспаться игрокам «Спарты», но устроили фейерверк не у того отеля
4

Фанаты «Хераклеса» пытались помешать выспаться игрокам «Спарты», но устроили фейерверк не у того отеля

Болельщики «Хераклеса» пытались фейерверком помешать игрокам «Спарты» выспаться.

Команды встречались в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов (1:1) на стадионе «Эрве Асито» в Алмело. И «Хераклес», и «Спарта» идут в нижней части таблицы и борются за выживание – 15-е и 16-е места соответственно.

Как сообщает Voetbal International, фанаты «Хераклеса» узнали, в каком отеле перед матчем будет ночевать их прямой конкурент, и начали запускать фейерверки, чтобы не дать сопернику выспаться.

Однако, по словам пресс-службы роттердамского клуба, команда спала «как младенцы», поскольку ночевала в другом отеле.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Voetbal International
болельщики
logoСпарта Роттердам
logoвысшая лига Нидерланды
logoХераклес
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лапали женщин, издевались. Мы туда не вернемся». «Мальорка» в шоке от саудовских фанатов
75сегодня, 13:20
«Все болельщики – это вообще психи! Бывает так, что выигрываем «мы», а проигрывают «они», футболисты». Попов о фанатах
5сегодня, 05:30
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» выиграл 1 из 5 последних матчей в Серии А. При Консейсау у «россонери» 2 победы в Суперкубке Италии и ничья в чемпионате
3 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» не смог обыграть «Кальяри», «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью, «Аталанта» и «Удинезе» не забили
904 минуты назад
«Ювентус» набрал 33 очка в 19 матчах Серии А при Мотте. У туринцев худший старт с сезона-2010/11 – тогда стали 7-ми
413 минут назад
Глава саудовской лиги про «лопнувший пузырь» Китая: «Здесь такого не произойдет. У нас долгая история, богатая футбольная культура. Это не однодневка»
418 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я провел больше 500 матчей во главе «Сити», в 487-488 мы были великолепны, в 13 – плохи. У нас невероятно много травм, нам тяжело»
421 минуту назад
После ошибки Меньяна «Кальяри» забил «Милану». Вратарь пропустил мяч под рукой после несильного удара Дзортеа низом
739 минут назад
Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Бенфики»: Дьокереш сравнял. Прямая трансляция на Спортсе’’, комментируют Лукомский и Юран
1750 минут назадВидео
Роналд де Бур о «Барсе» и регистрации Ольмо: «Безумие, что такое возможно. Нормальную компанию давно объявили бы банкротом»
1751 минуту назад
У Дьокереша 41 гол и 10 ассистов в 36 матчах за «Спортинг» и Швецию в этом сезоне. Форвард забил «Бенфике» с пенальти
6сегодня, 20:43Видео
Гвардиола сообщил, что Уокер попросил отпустить его из «Сити»: «Хочет изучить варианты за рубежом»
34сегодня, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Роналд де Бур о «Барсе» и регистрации Ольмо: «Это превращается в мыльную оперу. Печально, что такой прекрасный клуб вынужден прибегать к подобным проделкам»
3 минуты назад
«Милан» и «Кальяри» сыграли вничью – 1:1. Дзортеа ответил на гол Мораты
64 минуты назад
Ибрагимович о Рэшфорде: «Не думаю, что мне нужно его убеждать. «Милан» – один из крупнейших клубов мира, все хотят здесь играть. Но это сложная операция»
144 минуты назад
Мостовой о том, что Кахигао назвал его одним из лучших в испанской лиге: «Я был кумиром у тысяч людей. Это называется уважение к отдавшим жизнь футболу. Так и должно быть, а не как у нас»
1056 минут назад
«Наполи» арендовал у «Борнмута» хавбека Биллинга с правом выкупа за 9-10 млн евро
7сегодня, 20:35Фото
Вице-президент «Барсы» Гиу ушел со своего поста из-за сделки с Nike. Его не устраивали некоторые условия сделки и размер комиссии посреднику
4сегодня, 20:35
У Макати первый хет-трик в карьере. Он первый английский игрок «Сити» с тремя голами в матче Кубка Англии с 2006-го
1сегодня, 20:11
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Ренна», «Лион» уступил «Бресту», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
8сегодня, 20:05Live
Чемпионат Испании. «Севилья» против «Валенсии», «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
4сегодня, 20:01Live
Левандовски за 7 секунд не смог назвать три белых объекта. Шченсны ответил ему: «Моя машина, твоя машина, машина твоей жены»
19сегодня, 19:55
Рекомендуем