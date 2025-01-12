Фанаты «Хераклеса» пытались помешать выспаться игрокам «Спарты», но устроили фейерверк не у того отеля
Болельщики «Хераклеса» пытались фейерверком помешать игрокам «Спарты» выспаться.
Команды встречались в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов (1:1) на стадионе «Эрве Асито» в Алмело. И «Хераклес», и «Спарта» идут в нижней части таблицы и борются за выживание – 15-е и 16-е места соответственно.
Как сообщает Voetbal International, фанаты «Хераклеса» узнали, в каком отеле перед матчем будет ночевать их прямой конкурент, и начали запускать фейерверки, чтобы не дать сопернику выспаться.
Однако, по словам пресс-службы роттердамского клуба, команда спала «как младенцы», поскольку ночевала в другом отеле.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Voetbal International
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