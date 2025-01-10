ЦСКА и «Билайн» стали партнерами. Логотип оператора появится на форме клуба

«Билайн» стал партнером ЦСКА.

Московский клуб объявил о начале сотрудничества с мобильным оператором.

«Мобильный оператор получил статус «Официального партнера ПФК ЦСКА » и станет частью спортивной семьи красно-синих. Совместные активности будут направлены на развитие современного футбола, продвижение телекоммуникационных услуг и ценностей здорового образа жизни.

Одним из направлений сотрудничества станет создание специального тарифного плана для болельщиков ПФК ЦСКА и интеграция продуктов и услуг «Билайна» в систему лояльности клуба.

Участие в жизни клуба и его болельщиков также является важной частью партнерства: «Билайн» будет проводить промо-акции и развлекательные мероприятия для детей во время домашних матчей команды, подтверждая свою приверженность спорту и инновациям.

Комплекты формы основной и молодежной команды ЦСКА будут дополнены логотипом мобильного оператора, который также появится на медиа-поверхностях «ВЭБ Арены », включая панно для флэш-интервью, пресс-центр и микст-зону», – говорится в заявлении клуба.