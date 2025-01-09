«Боруссия» и «Леганес» расторгли аренду Аллера. Форвард доиграет сезон в «Утрехте»
«Боруссия» и «Леганес» досрочно завершили аренду Себастьяна Аллера.
Об этом сообщила пресс-служба дортмундского клуба.
30-летний нападающий отправляется в аренду в нидерландский «Утрехт», где будет выступать до конца сезона.
В августе «Боруссия» отправила Аллера в аренду в «Леганес». Форвард провел 8 матчей в Ла Лиге и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Боруссии»
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