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«Боруссия» и «Леганес» расторгли аренду Аллера. Форвард доиграет сезон в «Утрехте»

«Боруссия» и «Леганес» досрочно завершили аренду Себастьяна Аллера.

Об этом сообщила пресс-служба дортмундского клуба. 

30-летний нападающий отправляется в аренду в нидерландский «Утрехт», где будет выступать до конца сезона. 

В августе «Боруссия» отправила Аллера в аренду в «Леганес». Форвард провел 8 матчей в Ла Лиге и не отметился результативными действиями. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Боруссии»
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