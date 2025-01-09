«Боруссия» и «Леганес» расторгли аренду Аллера. Форвард доиграет сезон в «Утрехте»

«Боруссия» и «Леганес» досрочно завершили аренду Себастьяна Аллера.

Об этом сообщила пресс-служба дортмундского клуба.

30-летний нападающий отправляется в аренду в нидерландский «Утрехт », где будет выступать до конца сезона.

В августе «Боруссия » отправила Аллера в аренду в «Леганес ». Форвард провел 8 матчей в Ла Лиге и не отметился результативными действиями.