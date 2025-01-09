Хавбек «Пари НН» Тичич о России: «Мне говорили: «О, ты же знаешь, какая ситуация там сейчас». Но они судят по СМИ, не знают, как здесь все обстоит, а игравшие в РФ объяснили, что все хорошо»

Лука Тичич рассказал, что не переживал перед переездом в Россию.

– У вас были переживания перед переездом в Россию из-за политической ситуации?

– Нет. Я знал ребят, которые здесь играли, и понимал, что все будет нормально. Так что сильно не переживал. Думаю, если бы опасался, я бы сюда не приехал.

– Отговорить никто не пытался?

– Некоторые мне говорили: «О, ты едешь в Россию... Ты же знаешь, какая ситуация там сейчас». Но они на самом деле не знают, как здесь все обстоит, и судят только по сообщениям СМИ. А я спрашивал у тех, кто играл в России. Они мне объяснили, что все хорошо.

Но самым важным для меня был разговор с мамой. Она сказала: «Если это – твоя цель, то езжай». Это было то, что мне нужно было услышать. Сейчас она только радуется за меня, никаких переживаний.

– А с кем из футболистов общались перед переездом?

– Разговаривал с Ваньей Дркушичем, который играл долго в «Сочи». Расспросил его обо всем, он дал мне пару советов и рассказал о жизни в России.

– Ваши первые впечатления от России?

– Все намного больше, чем в Словении! В Нижнем живет чуть меньше людей, чем во всей Словении! Мне нравится.

– Какая мотивация у молодого словенского игрока ехать в Россию?

– Становиться лучше. Как я уже сказал, лига в России сильнее, чем в Словении. Так что это шаг вперед. Для моей карьеры это было хорошим решением. Я даже особо не думал, когда получил предложение перейти в «Пари НН».

– Но при это в России сейчас нет еврокубков.

– Это не было для меня проблемой. Уровень лиги все равно позволяет мне прогрессировать. Мне кажется, лучше играть в лиге сильнее, чем в той, которая послабее, но позволяет тебе выступать в еврокубках.

– Российские клубы и сборная отстранены от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин – ваш соотечественник. Если бы у вас была возможность попросить о возвращении России, вы бы сделали это?

– Я надеюсь, что ситуация скоро разрешится, и тогда футбол тоже вернется на международную арену. Хоть мы с президентом УЕФА из одной страны, я не думаю, что он сможет помочь в этом вопросе, – сказал полузащитник «Пари НН ».