«Аль-Хилаль» предлагает Барелле 18 млн евро в год. Хавбек хочет остаться в «Интере» и не намерен рассматривать иные предложения
По информации La Gazzetta dello Sport, саудовский клуб неофициально общался с представителями хавбека «Интера». Это произошло во время проведения в стране Суперкубка Италии, где «нерадзурри» уступили «Милану» в финале (2:3).
Футболисту была предложена зарплата 18 млн евро в год – почти в 3 раза больше, чем он получает сейчас.
Однако итальянец не намерен соглашаться на предложения других клубов, желая остаться в «Интере». Он сильно привык к Милану, где живет с женой и четырьмя детьми.
Несмотря на это, арабский клуб не намерен сдаваться и планирует вернуться к переговорам летом во время клубного чемпионата мира в США.
В этом сезоне Барелла провел 14 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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