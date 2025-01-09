«Аль-Хилаль» предлагает Барелле 18 млн евро в год. Хавбек хочет остаться в «Интере» и не намерен рассматривать иные предложения

«Аль-Хилаль» хочет подписать Николо Бареллу.

По информации La Gazzetta dello Sport, саудовский клуб неофициально общался с представителями хавбека «Интера». Это произошло во время проведения в стране Суперкубка Италии, где «нерадзурри» уступили «Милану» в финале (2:3).

Футболисту была предложена зарплата 18 млн евро в год – почти в 3 раза больше, чем он получает сейчас.

Однако итальянец не намерен соглашаться на предложения других клубов, желая остаться в «Интере». Он сильно привык к Милану, где живет с женой и четырьмя детьми.

Несмотря на это, арабский клуб не намерен сдаваться и планирует вернуться к переговорам летом во время клубного чемпионата мира в США.

В этом сезоне Барелла провел 14 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .