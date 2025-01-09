  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Аль-Хилаль» предлагает Барелле 18 млн евро в год. Хавбек хочет остаться в «Интере» и не намерен рассматривать иные предложения
4

«Аль-Хилаль» предлагает Барелле 18 млн евро в год. Хавбек хочет остаться в «Интере» и не намерен рассматривать иные предложения

«Аль-Хилаль» хочет подписать Николо Бареллу.

По информации La Gazzetta dello Sport, саудовский клуб неофициально общался с представителями хавбека «Интера». Это произошло во время проведения в стране Суперкубка Италии, где «нерадзурри» уступили «Милану» в финале (2:3).

Футболисту была предложена зарплата 18 млн евро в год – почти в 3 раза больше, чем он получает сейчас.

Однако итальянец не намерен соглашаться на предложения других клубов, желая остаться в «Интере». Он сильно привык к Милану, где живет с женой и четырьмя детьми.

Несмотря на это, арабский клуб не намерен сдаваться и планирует вернуться к переговорам летом во время клубного чемпионата мира в США.

В этом сезоне Барелла провел 14 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoНиколо Барелла
logoчемпионат мира среди клубов
logoвысшая лига Саудовская Аравия
деньги
logoСуперкубок Италии
logoАль-Хилаль
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Модель Кремлеву, обвинявшую Тео в изнасиловании в 2017-м, приговорили к 6 месяцам тюрьмы за клевету
2 минуты назад
Селюк о зарплатах в РПЛ: «Непонятно по какому принципу установлены. Зарабатывали бы 10 тысяч долларов, шли бы играть за границу. Миранчуку предлагали 1,5 млн, он не согласился – якобы мало, представляете?»
3 минуты назад
Алексей Батраков: «Беру пример с Месси. Сейчас предпочту де Брюйне и Модрича – восхищает, что они делают на поле»
112 минут назад
Выкрики Лапорты «сукины дети» и «бесстыжие» могли быть адресованы RFEF и Ла Лиге за отказ в регистрации Ольмо и Виктора. Федерация расследует поведение президента «Барсы»
3539 минут назад
Араухо признался партнерам по «Барсе» о желании уйти. Защитник чувствует себя «выгоревшим» из-за различных ситуаций (Mundo Deportivo)
3052 минуты назад
«Бавария» хочет подписать Дьокереша летом. У форварда есть соглашение со «Спортингом» о трансфере за 70-75 млн евро (Record)
2856 минут назад
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» сыграет с «Мальоркой»
10459 минут назад
«Зениту» интересен Алиссон. 19-летний вингер «Атлетико Минейро» может получить предложение от петербуржцев (Bica Galo)
82сегодня, 13:01
Устали пересматривать новогодние фильмы? Играйте в Аэрофутбол и заряжайтесь эмоциями
сегодня, 13:00Спецпроект
«ПСЖ» ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Хвичи. Парижане не исключают обмена с доплатой, в сделку могут включить Шкриньяра
10сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» Тичич о России: «Мне говорили: «О, ты же знаешь, какая ситуация там сейчас». Но они судят по СМИ, не знают, как здесь все обстоит, а игравшие в РФ объяснили, что все хорошо»
227 минут назад
Экс-хавбек «Динамо-2» Ерофеев перейдет в «Сан-Антонио» из ЮСЛ
231 минуту назад
Камоцци о худшем тренере в истории «Спартака»: «Витория, на втором месте Абаскаль»
1538 минут назад
«Реал» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1054 минуты назад
«Акрон» в РПЛ»: лидер Лончар, первое дерби в элите и воспитанники Академии – в 4-й серии сериала о жизни клуба
сегодня, 13:04Видео
«Мы дважды обыгрывали «Реал» при мне. В футболе шансы есть всегда». Владелец «Мальорки» о Суперкубке Испании
5сегодня, 13:02
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
5сегодня, 10:56
Кубок Англии. 3-й раунд. «Фулхэм» примет «Уотфорд», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
3сегодня, 05:38
Рэшфорд – главная цель «Милана» в январе, но «МЮ» не хочет выплачивать часть зарплаты игрока в 13 млн евро. Альтернатива «россонери» – Тринкау
4сегодня, 12:50
«Атлетико» и Red Bull подписали контракт до 2027 года: «Благодарны, что их первый опыт в испанском футболе связан с нашим клубом»
3сегодня, 12:31
Рекомендуем