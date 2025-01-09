Сергей Веденеев: «Люди попрут на стадионы при хороших условиях. Чтобы было тепло, дождь не капал, можно было поесть без очередей, пива выпить. Тогда качество футбола будет не так волновать»
– В плане ожиданий от наступившего года, надо разделять РПЛ и весь остальной футбол в стране. В элите играет около ста русских игроков, далеко не все они основные, многие на подхвате.
А ведь есть еще Первая лига, Вторая, разные региональные турниры, откуда, по идее, должно идти пополнение наверх, а оно не идет. Потому что даже среднего иностранца предпочтут нашему игроку.Так что в этом плане я никаких особых перемен не жду.
Но надеюсь, что начнут возрождать массовый футбол, строить площадки и стадионы. Потому что есть время и некоторые деньги для того, чтобы сделать удобную инфраструктуру для людей, для болельщиков. Чтобы им было тепло и комфортно смотреть футбол, чтобы не дуло, чтобы дождь не капал, чтобы можно было поесть без очередей, может быть, пива выпить. И тогда качество футбола не будет так сильно волновать, потому что оно снижается. Но люди при хороших условиях попрут на стадионы.
– Как на «Газпром Арене»?
– Да, но только так должно быть везде, даже на маленьких стадионах. Раз мы играем зимой, то пусть людям хотя бы было тепло, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий