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Сергей Веденеев: «Люди попрут на стадионы при хороших условиях. Чтобы было тепло, дождь не капал, можно было поесть без очередей, пива выпить. Тогда качество футбола будет не так волновать»

Сергей Веденеев ожидает улучшения футбольной инфраструктуры в России в 2025-м.

– В плане ожиданий от наступившего года, надо разделять РПЛ и весь остальной футбол в стране. В элите играет около ста русских игроков, далеко не все они основные, многие на подхвате.

А ведь есть еще Первая лига, Вторая, разные региональные турниры, откуда, по идее, должно идти пополнение наверх, а оно не идет. Потому что даже среднего иностранца предпочтут нашему игроку.Так что в этом плане я никаких особых перемен не жду.

Но надеюсь, что начнут возрождать массовый футбол, строить площадки и стадионы. Потому что есть время и некоторые деньги для того, чтобы сделать удобную инфраструктуру для людей, для болельщиков. Чтобы им было тепло и комфортно смотреть футбол, чтобы не дуло, чтобы дождь не капал, чтобы можно было поесть без очередей, может быть, пива выпить. И тогда качество футбола не будет так сильно волновать, потому что оно снижается. Но люди при хороших условиях попрут на стадионы.

Как на «Газпром Арене»?

– Да, но только так должно быть везде, даже на маленьких стадионах. Раз мы играем зимой, то пусть людям хотя бы было тепло, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
алкоголь и спорт
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Сергей Веденеев
logoГазпром Арена (Крестовский)
болельщики
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