Слот о 0:1 от «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» играл хорошо и не заслуживал поражения. Мы ненавидим проигрывать, но положительный момент в том, что есть ответный матч»
«Ливерпуль» проиграл первый матч полуфинала Кубка лиги со счетом 0:1.
О неудалении Бергвалля за фол на Цимикасе
«Решение, которое принял судья, во многом повлияло на результат сегодняшнего матча. Я мало что могу сказать по этому поводу.
Четвертый арбитр сказал мне, что, по его мнению, это не вторая желтая карточка, вероятно, услышав это от главного судьи. Он сказал мне, что [этот фол] не сорвал нашу контратаку, но любой тренер скажет, что предпочтет вторую желтую карточку для соперника, а не штрафной удар».
Об игре
«Что есть, то есть, мы ненавидим проигрывать, но положительный момент в том, что проигрывать лучше, когда есть ответный матч. Это была игра, в которой обе команды хотели высоко прессинговать. Сегодняшняя наша игра понравилась мне немного больше, чем воскресная, но она была совершенно другой.
Сегодня мы, безусловно, играли достаточно хорошо, чтобы добиться результата. Поражение – это не то, чего мы заслуживали», – сказал Слот.
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