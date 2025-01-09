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  • Слот о 0:1 от «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» играл хорошо и не заслуживал поражения. Мы ненавидим проигрывать, но положительный момент в том, что есть ответный матч»
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Слот о 0:1 от «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» играл хорошо и не заслуживал поражения. Мы ненавидим проигрывать, но положительный момент в том, что есть ответный матч»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги игры с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль» проиграл первый матч полуфинала Кубка лиги со счетом 0:1.

О неудалении Бергвалля за фол на Цимикасе

«Решение, которое принял судья, во многом повлияло на результат сегодняшнего матча. Я мало что могу сказать по этому поводу.

Четвертый арбитр сказал мне, что, по его мнению, это не вторая желтая карточка, вероятно, услышав это от главного судьи. Он сказал мне, что [этот фол] не сорвал нашу контратаку, но любой тренер скажет, что предпочтет вторую желтую карточку для соперника, а не штрафной удар». 

Об игре

«Что есть, то есть, мы ненавидим проигрывать, но положительный момент в том, что проигрывать лучше, когда есть ответный матч. Это была игра, в которой обе команды хотели высоко прессинговать. Сегодняшняя наша игра понравилась мне немного больше, чем воскресная, но она была совершенно другой. 

Сегодня мы, безусловно, играли достаточно хорошо, чтобы добиться результата. Поражение – это не то, чего мы заслуживали», – сказал Слот

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoКубок английской лиги
logoпремьер-лига Англия
logoЛукас Бергвалль
logoТоттенхэм
logoАрне Слот
logoЛиверпуль
logoКонстантинос Цимикас
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