Павел Недвед стал директором «Аль-Шабаба».

Саудовский клуб официально объявил о сотрудничестве с 52-летним специалистом.

C 2016 по 2022 год экс-форвард «Ювентуса » работал в туринском клубе в качестве вице-президента.

Обладатель «Золотого мяча» отметил сходство цветов итальянского и саудовского клубов: «Черный и белый – это все для меня».

Фото: x.com/AlShabab_EN