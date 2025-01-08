Недвед стал директором «Аль-Шабаба»: «Черный и белый цвета – это все для меня»
Павел Недвед стал директором «Аль-Шабаба».
Саудовский клуб официально объявил о сотрудничестве с 52-летним специалистом.
C 2016 по 2022 год экс-форвард «Ювентуса» работал в туринском клубе в качестве вице-президента.
Обладатель «Золотого мяча» отметил сходство цветов итальянского и саудовского клубов: «Черный и белый – это все для меня».
Фото: x.com/AlShabab_EN
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Аль-Шабаба»
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