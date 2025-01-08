Ливанская футболистка Хайдар, получившая травму головы при авиаударе Израиля по Бейруту в ноябре, вышла из комы. Она все еще не может свободно говорить и подключена к аппарату ИВЛ
Пострадавшая при атаке армии Израиля футболистка вышла из комы.
16 ноября ливанская футболистка Селин Хайдар была вынуждена покинуть свой дом в южном пригороде Бейрута в связи с приказом об эвакуации. Во время израильского авиаудара по столице Ливана она получила серьезную травму головы, из-за которой оказалась в критическом состоянии.
На этой неделе Хайдар вышла из комы. По словам членов семьи, она может узнавать родственников и сжимать руки. Она также смогла написать имена медсестер.
Спортсменка все еще не может свободно говорить, ее подвижность ограничена, и она по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Чтобы определить, сможет ли она полностью восстановиться, потребуются дальнейшие медицинские обследования.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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