Ливанская футболистка Хайдар, получившая травму головы при авиаударе Израиля по Бейруту в ноябре, вышла из комы. Она все еще не может свободно говорить и подключена к аппарату ИВЛ

Пострадавшая при атаке армии Израиля футболистка вышла из комы.

16 ноября ливанская футболистка Селин Хайдар была вынуждена покинуть свой дом в южном пригороде Бейрута в связи с приказом об эвакуации. Во время израильского авиаудара по столице Ливана она получила серьезную травму головы, из-за которой оказалась в критическом состоянии.

На этой неделе Хайдар вышла из комы. По словам членов семьи, она может узнавать родственников и сжимать руки. Она также смогла написать имена медсестер.

Спортсменка все еще не может свободно говорить, ее подвижность ограничена, и она по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Чтобы определить, сможет ли она полностью восстановиться, потребуются дальнейшие медицинские обследования.