Недвед станет директором саудовского «Аль-Шабаба» (Фабрицио Романо)
Павел Недвед может начать работу в Саудовской Аравии.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, 52-летний специалист станет новым директором саудовского «Аль-Шабаба».
Ранее экс-игрок «Ювентуса» работал в туринском клубе в качестве вице-президента. Он пробыл в этой должности с 2016 по 2022 год.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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