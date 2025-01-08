Недвед станет директором саудовского «Аль-Шабаба» (Фабрицио Романо)

Павел Недвед может начать работу в Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 52-летний специалист станет новым директором саудовского «Аль-Шабаба ».

Ранее экс-игрок «Ювентуса » работал в туринском клубе в качестве вице-президента. Он пробыл в этой должности с 2016 по 2022 год.