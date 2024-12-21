Чуквуэмека, Чилуэлл и Казадеи хотят покинуть «Челси» в январе. Они не играли в АПЛ в этом сезоне

Карни Чуквуэмека, Бен Чилуэлл и Чезаре Казадеи хотят уйти из «Челси» в январе.

Об этом в сообщает Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, Казадеи, скорее всего, будет играть в Серии А. 21-летнего полузащитника хотят подписать несколько итальянских клубов.

В этом сезоне футболисты не играли за «Челси» в АПЛ. Итальянец выходил на поле в Лиге конференций и Кубке Английской лиги, как и Чуквуэмека, а Чилуэлл провел одну игру в Кубке лиги.