Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Спортинг» против «Порту»

«Спортинг» сыграет с «Порту» в полуфинале Кубка португальской лиги.

Встреча состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют «Бенфика» и «Брага». Эта игра пройдет завтра, начало – в 22:45 по московскому времени.

Статистика Кубка португальской лиги