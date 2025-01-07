Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Спортинг» против «Порту»
«Спортинг» сыграет с «Порту» в полуфинале Кубка португальской лиги.
Встреча состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.
Во втором полуфинале сыграют «Бенфика» и «Брага». Эта игра пройдет завтра, начало – в 22:45 по московскому времени.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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