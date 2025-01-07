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  • Скоулз о Рэтклиффе: «Не могу вспомнить ничего положительного из того, что он сделал для «МЮ». Откуда у владельцев берется смелость повышать цены на билеты при такой игре?»
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Скоулз о Рэтклиффе: «Не могу вспомнить ничего положительного из того, что он сделал для «МЮ». Откуда у владельцев берется смелость повышать цены на билеты при такой игре?»

Пол Скоулз раскритиковал работу Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед».

Британский миллиардер стал миноритарным акционером клуба в декабре 2023 года и инициировал введение ряда мер по снижению расходов. 

«Шестьдесят шесть фунтов за билет – это просто смешно. В Манчестере много неблагополучных районов, сам Джим Рэтклифф родом из Фэйлсуорта, который является неблагополучным районом. Если взять с собой [на матч] одного ребенка, это будет стоить 120 фунтов, семейный поход обойдется в 300-400 фунтов – это неправильно. 

Они [компания Рэтклиффа Ineos] руководят [«Юнайтед»] уже почти год, и все по-прежнему негативно. Я не могу вспомнить ничего положительного из того, что они сделали для клуба.

Ситуация на поле становится все хуже, так почему бы не сделать билеты дешевле, разве они не могут просто дать нам что-то позитивное? Как можно просить болельщиков «Манчестер Юнайтед» платить больше денег за то, что происходит на поле? Откуда у этих владельцев берется смелость повышать цены на билеты за то, что мы смотрим?

Мы, вероятно, проводим худший сезон в Премьер-лиге, но у них хватает наглости повышать цены. С этим клубом не происходит ничего позитивного. Команда выглядит довольно посредственно. Они ничего не делают для болельщиков», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoпремьер-лига Англия
logoПол Скоулз
logoМанчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
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