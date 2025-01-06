Лопетеги уволят из «Вест Хэма». Поттер может возглавить клуб, идущий 14-м в АПЛ
Хулен Лопетеги может покинуть «Вест Хэм» в ближайшее время.
Как сообщают журналисты Алекс Крук и Бен Джейкобс, английский клуб готов уволить главного тренера.
Основным кандидатом на его место является бывший тренер «Челси» и «Брайтона» Грэм Поттер.
В субботу «Вест Хэм» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4. После 20 туров команда занимает 14-е место в АПЛ, набрав 23 очка.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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