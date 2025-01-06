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Вилья о Ла Лиге: «Хочу, чтобы судьба чемпионата решалась на последней минуте – и чтобы ее определили «Барса» и «Атлетико»

Давид Вилья высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка после 19 туров. «Атлетико» занимает второе место с 41 баллом при матче в запасе, «Барселона» идет третьей с 38 очками. 

«Нужно опасаться «Реала», он всегда рядом. 

Ну, короче говоря, [«Реал», «Барса» и «Атлетико»] – самые большие клубы в стране, и в последние годы они продемонстрировали, почему бы не сказать прямо, довольно большое превосходство над остальными. Увидев их трансферы, я понял, что эти три клуба снова будут вести борьбу, и, по правде говоря, это приятно. Я питаю симпатию к двум из этих трех команд из-за своего прошлого.

Я надеюсь, что интрига в Ла Лиге продержится до конца. Я бы хотел, чтобы судьба чемпионата решалась на последней минуте... и чтобы его судьбу определили «Атлетико» и «Барса», – сказал бывший нападающий «блауграны» и «матрасников». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoДавид Вилья
logoЛа Лига
logoБарселона
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
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