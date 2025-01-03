«Ман Сити» интересуется защитником сборной Узбекистана и «Ланса» Хусановым
«Манчестер Сити» интересуется игроком сборной Узбекистана.
«Горожане» включили защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в шорт-лист на зимнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.
Отмечается, что интерес к 20-летнему футболисту проявляют и другие топ-клубы. Хусанов считается одним из самых талантливых игроков на своей позиции.
Абдукодир перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Защитник сборной Узбекистана Хусанов интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу». Игрок «Ланса» оценивается в 25 млн фунтов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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