Морган после ничьей «Арсенала» с «Брайтоном»: «Плохая игра. Отказ Артеты от подписания форварда мирового класса лишит нас шансов на титул, если мы продолжим играть так»
Пирс Морган недоволен игрой «Арсенала» в матче с «Брайтоном».
Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 20-м туре АПЛ.
«Плохой результат, плохая игра. Не хватало креативности, игроки выглядели уставшими, а необъяснимый отказ Артеты от подписания нападающего мирового класса лишит нас шансов на чемпионский титул, если мы продолжим играть так.
Доставай свою чековую книжку, Микель Артета!» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Артета о зимних трансферах «Арсенала»: «Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить и кто окажет реальное влияние на команду, мы должны быть открыты для такой возможности»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
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