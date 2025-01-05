Морган после ничьей «Арсенала» с «Брайтоном»: «Плохая игра. Отказ Артеты от подписания форварда мирового класса лишит нас шансов на титул, если мы продолжим играть так»

Пирс Морган недоволен игрой «Арсенала» в матче с «Брайтоном».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 20-м туре АПЛ .

«Плохой результат, плохая игра. Не хватало креативности, игроки выглядели уставшими, а необъяснимый отказ Артеты от подписания нападающего мирового класса лишит нас шансов на чемпионский титул, если мы продолжим играть так.

Доставай свою чековую книжку, Микель Артета !» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Артета о зимних трансферах «Арсенала»: «Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить и кто окажет реальное влияние на команду, мы должны быть открыты для такой возможности»