Салах попросил разработчиков фэнтези АПЛ не повышать его цену: «Пусть Холанд остается самым дорогим!»
– Я рад, что приношу много очков в игре, однако, я хочу попросить FPL не повышать мою цену! Оставьте ее такой, какая она есть сейчас, чтобы каждый игрок мог взять меня в команду. Разработчики каждый раз повышают мою цену, я не знаю, почему. Пожалуйста, оставьте все как есть!
– Эрлинг Холанд был еще дороже на старте этого сезона.
– Прекрасно, пусть Холанд будет самым дорогим! Я готов быть 2-м по стоимости, меня все устраивает!
Стоимость игроков в FPL меняется в зависимости от популярности конкретного футболиста: если игрока чаще покупают, стоимость возрастает. В начале сезона цена Салаха можно было купить за 12,5, сейчас он стоит 13,6. Холанда стартовал с цены 15, сейчас она упала до 14,8 сейчас. В FPL популярность Салаха – 69,6%, а Холанда – 30,4%.
В фэнтези АПЛ на Спортсе’’ у Салаха и Холанда одинаковая цена: они стоят по 9,5.
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