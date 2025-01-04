Салах попросил разработчиков фэнтези АПЛ не повышать его цену: «Пусть Холанд остается самым дорогим!»

Мохамед Салах обратился к разработчикам официального фэнтези Премьер-лиги (FPL).

– Я рад, что приношу много очков в игре, однако, я хочу попросить FPL не повышать мою цену! Оставьте ее такой, какая она есть сейчас, чтобы каждый игрок мог взять меня в команду. Разработчики каждый раз повышают мою цену, я не знаю, почему. Пожалуйста, оставьте все как есть!

– Эрлинг Холанд был еще дороже на старте этого сезона.

– Прекрасно, пусть Холанд будет самым дорогим! Я готов быть 2-м по стоимости, меня все устраивает!

Стоимость игроков в FPL меняется в зависимости от популярности конкретного футболиста: если игрока чаще покупают, стоимость возрастает. В начале сезона цена Салаха можно было купить за 12,5, сейчас он стоит 13,6. Холанда стартовал с цены 15, сейчас она упала до 14,8 сейчас. В FPL популярность Салаха – 69,6%, а Холанда – 30,4%.

В фэнтези АПЛ на Спортсе’’ у Салаха и Холанда одинаковая цена: они стоят по 9,5.

Ближайший дедлайн в АПЛ – 15:30 мск в субботу, 4 января .