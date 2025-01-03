Владимир Кузьмичев: «Спартак» поборется за медали в этом сезоне, а в следующем будет основным претендентом на золото. Надо дать время Станковичу построить команду»
Владимир Кузьмичев оценил шансы «Спартака» выиграть титул РПЛ в этом сезоне.
Команда тренера Деяна Станковича находится на третьей позиции в турнирной таблице Мир РПЛ.
«Шансы на чемпионство в этом сезоне? Думаю, что вряд ли, но за медали «Спартак» точно поборется.
А вот уже в следующем сезоне, если все будет складываться так, как сейчас, то они будут основными претендентами на золото.
Надо дать время Станковичу построить свою команду. Пока это получается», – сказал футбольный функционер Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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