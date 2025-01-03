Вальдано о календаре: «Игроки – крупнейшие бенефициары инфляции в футболе, которая привела к тому, что такие клубы, как «Реал», получают миллиардные доходы»
Хорхе Вальдано поделился мыслями относительного напряженного календаря матчей.
«Я могу понять, что футболист чувствует себя наказанным за такое количество матчей. Трудно отрицать, что есть пятьдесят игроков, которым действительно тяжело.
Но это именно те, кто зарабатывают большие деньги, потому что они наиболее привлекательны. Они ставят на карту больше всего.
Они также являются крупнейшими бенефициарами инфляции в футболе, которая привела, среди прочего, к тому, что такие клубы, как «Реал», получают миллиардные доходы», – сказал бывший форвард «Реала» Хорхе Вальдано в интервью Süddeutsche Zeitung.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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