Салах голосовал за Винисиуса на «Золотой мяч»: «Очень хороший футболист, развивается каждый сезон. Он заслужил это»

Мохамед Салах назвал Винисиуса очень хорошим футболистом.

Футболист «Ливерпуля» проголосовал за бразильского вингера «Реала » в номинации на «Золотой мяч ».

Винисиус Жуниор занял второе место, уступив Родри из «Манчестер Сити».

«Винисиус – очень хороший футболист. Вот почему я проголосовал за него!

Он развивается каждый сезон и может продолжать это делать. Я отдал за него свой голос, потому что он заслужил это», – сказал вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах .