Салах голосовал за Винисиуса на «Золотой мяч»: «Очень хороший футболист, развивается каждый сезон. Он заслужил это»
Мохамед Салах назвал Винисиуса очень хорошим футболистом.
Футболист «Ливерпуля» проголосовал за бразильского вингера «Реала» в номинации на «Золотой мяч».
Винисиус Жуниор занял второе место, уступив Родри из «Манчестер Сити».
«Винисиус – очень хороший футболист. Вот почему я проголосовал за него!
Он развивается каждый сезон и может продолжать это делать. Я отдал за него свой голос, потому что он заслужил это», – сказал вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports México
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