Гасперини о 0:2: «Интер» – один из лучших клубов Европы. У «Аталанты» было много моментов, мы не пренебрегали Суперкубком»

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Интера».

Бергамаски проиграли в полуфинале Суперкубка Италии со счетом 0:2.

«Мы не пренебрегали этим турниром, старались выиграть матч. Чтобы побеждать в таких матчах, нужно совершать немного меньше ошибок.

Тем не менее мы создали много моментов для взятия ворот, некоторые из них потрясающие, как у Скальвини . На мой взгляд, это была нормальная игра.

Лукман и де Кетеларе [не вышли в старте], потому что не могут играть 50 матчей по 90 минут. Все остальные – игроки основного состава. Я не выпустил игроков, которые... Я выпустил игроков команды «Аталанта ».

Лучший способ развивать игроков – это давать им играть в подобных матчах. «Интер » – один из лучших клубов Европы, и вы наверняка заметите, что игроки становятся сильнее, проводят такие матчи», – сказал Гасперини.