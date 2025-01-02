Топич о России: «Люди всегда помогут, если попал в беду. Ваш народ очень похож на боснийский, чувствовал себя своим»

Марко Топич рассказал, что удивило его в России.

– Когда вы играли в Самаре, ваша жена Мирьяна и маленькие Габриэль и Джессика жили в Швейцарии. У нас были плохие условия для них?

– У моих детей швейцарское гражданство. До переезда в Россию мы жили в Вольфсбурге, а когда пришло предложение из Самары, то мы обсудили с женой и решили, что они вернутся жить в Швейцарию, потому что начиналась школа.

Я не знал, сколько я проведу в России, но каждый месяц у детей были двухнедельные каникулы, и они с женой прилетали ко мне и в Самару, и в Москву. Думаю, суммарно год в России они провели точно. Москву могу смело назвать лучшим городом мира.

– Что удивило в России, когда только приехали?

– Люди – если ты попал в беду, тебе всегда помогут. Ваш народ очень похож на боснийский. Я чувствовал себя своим, – сказал экс-нападающий «Крыльев Советов » и «Сатурна ».

Топич играл в России с 2005 по 2011 год. Босниец завершил игровую карьеру в 2011 году.